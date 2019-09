"Mossa Juve per Tonali" titola La Gazzetta dello Sport nel taglio alto. Si parla già di calciomercato e dell'interesse della Juventus per Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 è un obiettivo della Juventus per la prossima estate. Paratici va a caccia di talenti: primo contatto con il Brescia. Nel mirino dei bianconeri rimane anche Nicolò Zaniolo, classe '99 della Roma.