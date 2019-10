© foto di Insidefoto/Image Sport

"Muriel e Milik, che occasioni per avvicinare il vertice". E' questo il titolo presente di spalla sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che si sofferma su Napoli e Atalanta, che rispettivamente dovranno vedersela con Udinese e SPAL, una in casa e l'altra in trasferta, per accorciare in classifica da Juventus e Inter, che ieri hanno ottenuto un solo punto a testa.