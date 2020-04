La Gazzetta dello Sport: "Muro Inter, Kumbulla in pole. Lukaku spinge Vertonghen"

"Muro Inter, Kumbulla in pole. Lukaku spinge Vertonghen", titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in taglio basso di prima pagina. Antonio Conte vuole puntellare la difesa della sua Inter in vista della prossima stagione. Il primo nome resta quello di Kumbulla dell'Hellas Verona, giovane e di prospettiva. Ma non solo, il belga Lukaku spinge per portare un suo connazionale in nerazzurro: Jan Vertonghen, difensore centrale classe 1987 del Tottenham.