Si parla anche di mercato e degli affari sull'asse Napoli-Inter. "Na...Politano porta Eriksen" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina: scambio tra Inter e Napoli, con Politano pronto a vestire la maglia del Napoli e Llorente in nerazzurro. Con la cessione dell'attaccante, ora l'Inter ha i soldi per l'assalto al centrocampista danese. Si parla anche di un possibile scambio Allan-Vecino sempre con il Napoli.