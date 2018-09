La Gazzetta dello Sport: "Napoli, a Belgrado zero reti e rimpianti"

© foto di Bonan

"Napoli, a Belgrado zero reti e rimpianti". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito al debutto del Napoli in Champions League. La squadra di Ancelotti - si legge - domina la partita al Marakana di Belgardo però non passa contro la Stella Rossa: dieci conclusioni degli azzurri, una traversa di Insigne e una Mario Rui. Occasione persa.