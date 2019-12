© foto di stefano tedeschi

"Napoli, Ancelotti al passo d'addio", è il titolo con cui La Gazzetta dello Sport apre in taglio basso. In casa Napoli tiene banco la questione Carlo Ancelotti, che potrebbe venire sollevato dall'incarico anche in caso di passaggio del turno questa sera in Champions. In casa contro il Genk, ai partenopei basterà un pareggio, ma questo potrebbe non bastare al tecnico di Reggiolo, con Aurelio De Laurentiis ormai orientato verso un cambio in panchina. Pronto Gattuso.