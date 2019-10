La Gazzetta dello Sport: "Napoli, ciclone Aurelio"

"Ciclone Aurelio". Di spalla sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, c'è spazio per le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il numero uno degli azzurri, senza peli sulla lingua, prova a scuotere il Napoli: "Insigne si decida. Mertens e Callejon in Cina? Ci vadano. Ancelotti resta altri 10 anni".