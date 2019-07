Nei boxini laterali presenti in prima pagina su La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per il Napoli e il nome caldo degli ultimi giorni del suo mercato. "Napoli-Lilla, ok per Pépé. E Ancelotti gli telefona", titola il quotidiano che si sofferma sulle ultime circa l'affare per l'ivoriano, sottolineando l'accordo che c'è già tra i due club. Il nodo da sciogliere, ad oggi, resta quello legato alle commissioni, a causa dell'esosa richiesta degli agenti del giocatore.