© foto di WilMan

"Napoli milionaria". Questo il titolone scelto, a pagina 13, dalla Gazzetta dello Sport per analizzare il mercato dei partenopei. All'interno della Rosea si legge: "Assalto a Ilicic: Giuntoli ci prova, l'Atalanta resiste. Spunta Di Lorenzo. Il d.s. prepara l'offerta per lo sloveno. Ad Ancelotti piace l'esterno empolese". Il club azzurro, insomma, prova a convincere bergamaschi e toscani per migliorare la rosa del team di De Laurentiis.