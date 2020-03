La Gazzetta dello Sport: "Napoli, non c'è pace sulle multe"

vedi letture

In casa Napoli, oltre alle riflessioni su quando tornare in campo, si pensa anche alla strategia da attuare per punire i calciatori che, ormai quattro mesi fa, si ribellarono al club. Con La Gazzetta dello Sport che titola così nelle pagine interne: "Non c'è pace sulle multe: presto stipendi 'congelati'. Dopo l'ammutinamento del 5 novembre nessuna mediazione, gli arbitrati si faranno in autunno e il club azzurro sta valutando di cautelarsi sui pagamenti".