La Gazzetta dello Sport: "Napoli non smette di piangere. La città è un sacrario"

Nei vicoli dei Quartieri, alla Sanità e negli altri rioni popolari di Napoli si piange come alla Boca, perché la scomparsa di Maradona equivale a quella di un parente stretto. Lo racconta La Gazzetta dello Sport, che aggiunge: "Qualcuno che abbiamo sentito sempre vicino, specie quando si mostrava in tutta la sua fragilità. Quei difetti, i nostri stessi difetti, sono quelli in cui Napoli si è specchiata in una simbiosi perfetta col suo mito".

La scritta "Ciao Diego" ovunque, bandiere ed effigi ad ogni angolo e in ogni bottega che la zona rossa consente di lasciare aperta: "La città che diventa sacrario - commenta la rosea - ma senza scene teatrali a uso di telecamere. Il lutto è profondo, il dolore palpabile". Diego è stato anche commemorato ieri sera a PIazza del Plebiscito, mentre davanti al San Paolo campeggia lo striscione "The King". Un San Paolo che da ieri si chiama Stadio Armando Maradona. Tanti applausi, e commozione che sale: "Napoli sta vivendo la sua settimana santa. E spera nella resurrezione", chiosa il quotidiano.