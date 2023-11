La Gazzetta dello Sport: "Napoli, Osimhen spinge: probabile convocazione con l'Atalanta"

"Napoli, Osimhen spinge: probabile convocazione con l'Atalanta" scrive La Gazzetta dello Sport. Il nigeriano continua a svolgere un lavoro personalizzato in palestra e in campo ma cresce l'ottimismo per il suo ritorno in campo a breve. Il giocatore infatti, con ogni probabilità, partirà con la squadra per la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. Il giocatore sarà valutato specificatamente il tipo di utilizzo che potrà avere in questa prima trasferta ma crescono le possibilità di vederlo tra i convocati già con l'Atalanta, la prima del ciclo infernale che prevede le sfide con Real, Inter e Juventus.