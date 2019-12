© foto di stefano tedeschi

Titolo riservato ai sorteggi di Champions in taglio laterale su La Gazzetta dello Sport: "Napoli serve un'impresa: arriva Messi col Barça" Sorteggio meno fortunato per il Napoli che pesca il Barcellona di Leo Messi. Agli azzurri servirà un'impresa per passare il turno contro una delle più forti del lotto, tra le candidate alla vittoria finale. Sarà la prima volta per Leo Messi al San Paolo, nel tempio di Maradona. L'Atalanta invece sogna contro il Valencia: urna benevola ed ora si può tentare l'impresa.