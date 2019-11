La Gazzetta dello Sport: "Napoli shock"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola: "Napoli shock". Ammutinamento in casa Napoli, con la squadra azzurra che dopo il pareggio interno contro il Salisburgo rompe il ritiro imposto dalla società senza permesso. L'unico a tornare a Castelvolturno è mister Ancelotti, ma oggi sono attesi ulteriori risvolti. Nel frattempo l'1 a 1 contro gli austriaci permette ai partenopei di fare un ulteriore passo in avanti verso la qualificazione.