© foto di stefano tedeschi

Taglio alto della prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedicato alle vittorie di Parma e Cagliari contro Genoa e SPAL, con i titoli: "Ninja, eurogol. Andreazzoli, è finita". Il Cagliari da 15 anni non si trovava così in alto in classifica, e la rete di ieri di Radja Nainggolan è stata una perla di rara bellezza, che il centrocampista a fine gara ha dedicato alla moglie malata. Caos invece in casa Genoa: il Parma si impone per 5 a 1 ed ora l'avventura di Aurelio Andreazzoli in panchina è giunta al capolinea. In pole per sostituirlo si trova Massimo Carrera.