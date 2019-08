La Gazzetta dello Sport: "Nuova Champions, l'Italia si fa in 4"

© foto di WilMan

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica due pagine intere alla massima competizione continentale per club. Titolando così: "Nuova Champions, l'Italia si fa in 4. Juve, Napoli, Inter e Atalanta alla conquista dell'Europa. Bianconeri teste di serie, ma inseguono Liverpool, City e Barcellona. Occhio alla seconda fascia con Real, Atletico e Tottenham".