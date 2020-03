La Gazzetta dello Sport: "Nuovo Napoli: via Milik, assalto a Boga"

"Nuovo Napoli: via Milik, assalto a Boga. Petagna non è certo di restare, piace Belotti. Ieri ADL-Gattuso hanno parlato di futuro". La titolazione a pagina 16 della Gazzetta dello Sport oggi in edicola analizza il mercato che sarà dei partenopei, con la rivoluzione a fine stagione prevista dal club azzurro, in particolar modo in attacco.