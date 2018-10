La Gazzetta dello Sport: "Nzonzi alla guida, Roma vuole cantare Viktoria"

Spazio alla Roma sulla prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. I giallorossi scendono in campo stasera alle 21 all'Olimpico in Champions, mentre la rosea titola: "Nzonzi alla guida, la Roma vuole cantare Viktoria". La formazione di mister Di Francesco ospita il Plzen per dimenticare il ko del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid.