La Gazzetta dello Sport: “Oggi lo stop della C. Al voto i criteri per la B”

“Lega Pro, oggi lo stop. Al voto i criteri per la B”, titola così La Gazzetta dello Sport in edicola in vista dell'assemblea di oggi in cui si discuteranno le proposte del Consiglio Direttivo di martedì da presentare poi al Consiglio Federale. La maggior parte dei club non intende giocare e saranno votate varie ipotesi. Dalle tre promozioni per le prime a tavolino e il sorteggio per la quarta, alla direttiva Uefa che indica un criterio meritocratico da stabilire con un coefficiente (media punti/partite giocate). Ci saranno scontri – sopratutto fra Carpi, Reggiana e Bari – ed è probabile che qualunque decisione sarà presa darà il via a vari ricorsi.