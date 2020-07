La Gazzetta dello Sport: "Osimhen-Napoli è fatta: un bomber da 60 milioni"

vedi letture

"Osimhen-Napoli è fatta: un bomber da 60 milioni" scrive nel taglio alto in prima pagina La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. Ieri altro incontro positivo tra le parti. Sarà l'affare più costoso della storia del Napoli. Il blitz in Costa Smeralda è servito per far cadere gli ultimi dubbi di Victor Osimhen. Tra oggi e domani è attesa l’ufficialità dell’intesa che porterà il centravanti nigeriano del Lilla al Napoli.