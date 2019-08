La Gazzetta dello Sport: "Otto volte Italia-Spagna. Dybala in vetrina"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma in prima pagina anche sulle ultime amichevoli in programma prima dell'inizio del campionato, previsto esattamente tra due settimane. "Otto volte Italia-Spagna. E c'è Dybala in vetrina", è il titolo della Rosea, che si concentra proprio sul futuro della Joya della Juventus. Maurizio Sarri non fa guerre e lo convoca per l'International Champions Cup di oggi con l'Atletico Madrid, ma l'argentino potrebbe finire al PSG, anche se dipende dall'affare-Neymar.