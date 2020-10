La Gazzetta dello Sport: "Out Lukaku, Inter sulle spalle del Toro Martinez"

L'Inter nelle mani di Lautaro. Come scrive La Gazzetta dello Sport la LuLa, in riferimento alla coppia Lukaku-Lautaro, ha regalato tanti momenti di gioia al popolo nerazzurro nel primo anno di Conte. Oggi però Lukaku a San Siro non ci sarà. Di conseguenza sarà una vera prova del nove per Lautaro, chiamato a guidare l'attacco nerazzurro con un bel carico di responsabilità. Quando Conte, in passato, ha deciso al belga di dare un turno di riposo, accanto al Toro in avanti c'era spesso Alexis Sanchez. Ma stavolta il cileno sarà out e Lautaro è chiamato agli straordinari. Alla vigilia di un mese chiave per il suo rinnovo.