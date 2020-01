"PaqueVà. Mal di Milan": taglio alto de La Gazzetta dello Sport dedicato alla rottura tra Lucas Paquetà e il Milan. Un anno fa il suo approdo a Milano con l'appellativo di 'nuovo Kakà'. Ora il possibile addio. Il brasiliano si è autoescluso dalla sfida di questa sera in casa del Brescia: ha l'ansia da mercato ed è stato anche in clinica. Il Milan, con una vittoria stasera, potrebbe tornare in zona Europa.