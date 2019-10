La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola in taglio alto: "Pari avvelenato". Il riferimento è al match tra Napoli ed Atalanta, al termine del quale sono scoppiate numerose polemiche. Bufera in campo per un rigore non concesso a Llorente: sulla ripartenza poi la rete del pareggio bergamasco. Espulso Ancelotti: "Il VAR doveva mettere il dubbio a Giacomelli". Tuona De Laurentiis: "Ora basta".