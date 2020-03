La Gazzetta dello Sport, parla Albertini: "Al Milan troppa confusione"

Taglio alto dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedicato all'intervista che la rosea ha riservato all'ex rossonero Demetrio Albertini, in cui si parla dei punti chiave per riportare ad alti livelli il Milan: "Al Milan troppa confusione. Per vincere servono i campioni", il titolo. "Bene i giovani, ma servono i campioni. In Italia per vincere serve esperienza", le parole dell'ex centrocampista. Poi una battuta sulla ripartenza del campionato: "Tutti vorrebbero giocare subito, ma è più importante saper ripartire dopo l'emergenza".