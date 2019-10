La Gazzetta dello Sport, parla Buffon: "E' Conte il rivale numero uno"

© foto di stefano tedeschi

Per Gianluigi Buffon è l'Inter di Antonio Conte la principale antagonista della Juventus in questa stagione, così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola in taglio basso di prima pagina: "E' Conte il rivale numero uno". Il portiere bianconero, nominato ambasciatore ONU, indica i nerazzurri come la squadra da tenere osservazione, ma poi aggiunge: "Tra due o tre mesi la Juventus sarà più forte". Sfida aperta ai nerazzurri dunque, in un campionato ancora lunghissimo.