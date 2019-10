La Gazzetta dello Sport, parla Eto'o: "Messi è sacro. Ma l'Inter..."

© foto di stefano tedeschi

Su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola trovano spazio in taglio alto di prima pagina alcune dichiarazioni pronunciate da un grande ex nerazzurro come Samuel Eto'o. Il camerunense ha grande fiducia nell'Inter, anche in vista del match di domani contro il Barcellona: "Messi è sacro. Ma l'Inter, con Conte e Lukaku, può andare avanti".