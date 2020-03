La Gazzetta dello Sport, parla il premier Conte: "Italia fermati"

"Italia fermati!", è i titolo in taglio alto sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedicato alle parole del premier Giuseppe Conte, che ieri sera ha parlato in un video messaggio fermando totalmente bar e negozi per 14 giorni. Nuova stretta decisa dal Governo per ridurre ancora di più le possibilità di contagio dal Coronavirus: restano aperti solo farmacie e negozi di alimentari, oltre che alle edicole.