La Gazzetta dello Sport, parla Koulibaly: "Contro il Barça ce la giochiamo"

Kalidou Koulibaly si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per una lunga intervista, dal titolo: "Contro il Barça ce la giochiamo". Spazio in taglio laterale per il difensore del Napoli: "Contro il Barça ce la giochiamo, mister Gattuso ha portato ottimismo. Stiamo recuperando dopo il periodo nero. La quarantena mi ha fatto bene: ora sono pronto a restare al Napoli a vita". Anche per il Napoli non il miglior sorteggio Champions: parte alta di tabellone, lo stesso della Juventus, con il possibile incrocio ai quarti con Chelsea o Bayern Monaco.