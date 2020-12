La Gazzetta dello Sport, parla Maldini: "Questo Milan vuole sognare"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con un'intervista esclusiva a Paolo Maldini, dal titolo: "Questo Milan vuole sognare". Il direttore tecnico rossonero tiene alta l'asticella: "Non molleremo fino alla fine". Poi su mister Pioli: "Ha un ruolo speciale. A modo suo sa essere un martello. I giovani vanno aspettati, non giudicati". Ed infine: "Ibra scintilla per la crescita. Leao ha una qualità enorme, mentre Theo Hernandez è un ragazzo per bene".

Riecco Messi-CR7 - Taglio basso dedicato alla sfida tra i due campionissimi che andrà in scena stasera a Barcellona per la prima volta dopo che CR7 ha lasciato Madrid. I due miti si ritrovano contro dopo 31 mesi: sfida per il primato nel girone, ma alla Juventus servirà un'impresa per chiudere al comando.

Italia: è facile, ma... - Si è svolto ieri il sorteggio del girone di qualificazione al prossimo Mondiale che si terrà in Qatar nel 2022. L'Italia ha pescato Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Della seconda fascia è stata pescata l'avversaria peggiore del lotto, la prima esclusa: una Svizzera che però pare essersi un po' smarrita ultimamente. Un girone non complicatissimo, ma da affrontare con il giusto piglio.