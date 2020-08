La Gazzetta dello Sport, parla Mancini: "L'Atalanta può battere Neymar e arrivare in fondo"

"L'Atalanta può battere Neymar e arrivare in fondo", parole del commissario tecnico Roberto Mancini, che ha rilasciato un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, nella quale riferisce come vi siano possibilità per i nerazzurri di mister Gasperini di superare l'ostacolo Paris Saint Germain, mercoledì sera, e poi tentare di arrivare fino in fondo alla massima competizione europea per club. Il Ct è fiducioso sul fatto che l'Atalanta abbia le proprie chances in mezzo alle big europee.