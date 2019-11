La Gazzetta dello Sport, parla Milito: "Inter, sei da scudetto"

© foto di stefano tedeschi

Diego Milito, in un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, parla del passato e del futuro dell'Inter, con la rosea che titola: "Inter, sei da scudetto". L'ex attaccante argentino dichiara: "Sarà volata tra Inter e Juventus. Lautaro diventerà un top player. Lukaku-Icardi affare per tutti. Esposito? E' speciale". Poi la chiusura su due top player, Messi e Ibrahimovic: "Ho seguito la MLS, Ibra è ancora un campione che ha voglia di togliersi soddisfazioni: la Serie A dovrebbe riaccoglierlo. Messi? Il mio sogno è vederlo in Serie A. E' il più forte della storia".