La Gazzetta dello Sport, parla Percassi: "La mia Atalanta d'Italia"

"La mia Atalanta d'Italia", parole di Antonio Percassi che trovano spazio in prima pagina su La Gazzetta dello Sport. Manca sempre meno alla sfida storica che vedrà l'Atalanta affrontare per la prima volta un quarto di finale. Il presidente Antonio Percassi si è concesso per una lunga intervista: "Annata speciale, andrò a Medjugorje per ringraziare. Gasperini è già in partita per Bergamo e per l'Italia. Ai tifosi cosa dico? La vedrei insieme a voi in tv". Domani sera i nerazzurri sfideranno il Paris Saint Germain, in quella che potrebbe essere la partita che vale l'accesso alle migliori quattro europee.