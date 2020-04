La Gazzetta dello Sport, parla Tommasi: "Riprendere è una scalata"

Taglio alto de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riservato alle parole del presidente dell'Assocalciatori Damiano Tommasi: "Riprendere è una scalata". "I calciatori ci sono, ma è come salire sullo Zoncolan: è pieno di salite ripidissime e il rischio di mettere il piede a terra alla terza curva c'è", prosegue Tommasi. che poi dichiara: "Le criticità sono tante, ma intanto fateci allenare. Perché non possiamo allenarci individualmente in strutture che sono controllate?".