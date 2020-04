La Gazzetta dello Sport, parlano i club in coro: "Sì giochiamo, ma..."

vedi letture

Titolo in taglio alto su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedicato alla decisione dei club della massima serie, che unite nell'assemblea di Lega tenutasi ieri hanno votato all'unanimità il ritorno in campo: "Sì giochiamo, ma...". Ma ad alcune condizioni: dovranno esserci le condizioni a tutela della salite di tutti, e dovrà essere il governo ad indicare la strada da seguire. Poi le squadre si sono mostrate unite anche sul fronte televisioni: non ci saranno sconti o dilazioni sulla sesta rata stagionale. I club hanno invitato le televisioni al rispetto dei contratti in essere.