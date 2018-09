La Gazzetta dello Sport: "Pastore, altro tacco. La Roma reagisce"

© foto di Bonan

"Pastore, altro tacco. La Roma reagisce". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito al successo dei giallorossi contro il Frosinone nel turno infrasettimanale. Intanto Baldini, tirato in ballo da Totti nel suo libro, vuole dimettersi. In vista del derby della capitale, poi, accelera Lazio. Il Torino pareggia in casa dell'Atalanta. Cragno salva il Cagliari.