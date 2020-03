La Gazzetta dello Sport, Pelé: "CR7 per me è il top"

"CR7 per me è il top", titola La Gazzetta dello Sport in taglio basso. Il brasiliano Pelé ha provato a stilare una classifica dei migliori giocatori di tutti i tempi, partendo da un presupposto molto semplice: "Mai nessuno al mio livello". Poi troviamo Cristiano Ronaldo, a suo dire: "Il più continuo. E' più stabile. Da dieci anni è al massimo". Un'investitura importante per il portoghese, in questi giorni complicati.