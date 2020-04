La Gazzetta dello Sport: "Per Pogba la Juventus si fa...in tre"

"Per Pogba la Signora si fa...in tre": la Juventus non molla Paul e sogna il Pogback. Il centrocampista del Manchester United rimane uno degli obiettivi principali. Pjanic, Bernardeschi, Douglas Costa: chi offre di più, la Juve accetta offerte per i tre calciatori e spera di far cassa per poi presentare un'offerta importante al club inglese per Pogba.