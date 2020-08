La Gazzetta dello Sport: "Pescara-Perugia, primo round. E' la sfida del cuore per Oddo"

vedi letture

"Pescara-Perugia, primo round. E' la sfida del cuore per Oddo": playout di Serie B, e un solo posto a disposizione per evitare la retrocessione in C. La Gazzetta dello Sport guarda al match, e al grande ex, Massimo Oddo, richiamato alla corte degli umbri: "Una sfida che ha un grande protagonista: Massimo Oddo, allenatore del Perugia, è di Pescara ed è stato l’ultimo tecnico a portarlo in Serie A nel 2016: adesso ha il compito di mandarlo in C".