La Gazzetta dello Sport: "Piano Conte" e "Bivio Ibra"

vedi letture

"Piano Conte" e "Bivio Ibra". Sono questi i due titoli laterali della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport. In casa Inter Antonio Conte ha individuato i cinque uomini chiave per lo sprint finale. Il motore e le armi dell'Inter in questo finale saranno Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, supportati dall'inserimento di Christian Eriksen oltre che dal recupero di Stefano Sensi. Senza dimenticare l'insostituibile Brozovic. In casa Milan invece il dubbio è tutto per Zlatan Ibrahimovic: lo svedese è disposto a rientrare a Milano, dopo i mesi passati in Svezia, ma restano i dubbi sul futuro. Con Pioli un rinnovo sarebbe più semplice, con Rangnick un'incognita...