La Gazzetta dello Sport: "Pignorati i conti del Trapani: a rischio la prossima stagione"

"Pignorati i conti del Trapani: a rischio la prossima stagione", questa una delle aperture de La Gazzetta dello Sport, che guarda alla situazione in casa Trapani, con un contenzioso in atto tra la nuova proprietà capitanata da Fabio Petroni e la vecchia di Maurizio De Simone. La rosa prosegue poi spiegando che la situazione "rischia di mettere in ginocchio il club siciliano mettendone in forse l’iscrizione al prossimo campionato. La FM Service ha posto in essere un atto di pignoramento verso terzi che impone al Trapani la restituzione di 539.095,09 euro, interessi e spese legali comprese. Con tale provvedimento la società vede bloccati i conti correnti bancari e le somme che avanza dalla Lega B".