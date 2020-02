vedi letture

La Gazzetta dello Sport : "Pillon carica il Cosenza"

"Pillon carica il Cosenza", questa l'apertura de La Gazzetta dello Sport circa il nuovo ribaltone in panchina in Serie B, con il Cosenza che, per il post Piero Braglia, ha affidato la conduzione della prima squadra a Giuseppe Pillon. "«Stiamo sereni, la salvezza è possibile»", le prime parole del neo mister.