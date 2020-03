La Gazzetta dello Sport: "Pillon e il Cosenza: arriva il divorzio. Temo per il virus"

Un nuovo divorzio in Serie B, quello tra il Cosenza e mister Giuseppe Pillon, del quale La Gazzetta dello Sport ha così parlato: "Pillon e il Cosenza: arriva il divorzio. «Temo per il virus»". Proseguendo poi: "Il tecnico resta in Veneto dalla famiglia. «È dura, non me la sento di staccarmi»".