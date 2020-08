La Gazzetta dello Sport: "Pioli chiama Ibra"

"Pioli chiama Ibra", titola La Gazzetta dello Sport in taglio basso, dedicato alla situazione Ibrahimovic in casa Milan. L'arma del club è il contatto costante tra Zlatan Ibrahimovic e Stefano Pioli, con il tecnico in pressing costante sullo svedese. Un asse saldo quello tra l'attaccante ed il tecnico, che confida di avere lo svedese in ritiro già a partire da lunedì. Manca però, al momento, l'accordo.