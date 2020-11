La Gazzetta dello Sport: "Pirlo si rifugia nel 4-4-2 e in Ungheria diventa tutto più semplice"

vedi letture

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport c'è spazio per la vittoria della Juventus in Champions, in casa del Ferencvaros. "Pirlo si rifugia nel 4-4-2 e in Ungheria diventa tutto più semplice" scrive il quotidiano rosa. Le buone intenzioni non fanno classifica e il calcio fluido non paga, almeno nell'immediato e così Pirlo si rifugia nel 4-4-2, il sistema di compensazione di ogni disequilibrio e abbandona moduli 'cangianti'. Al momento è difficile immaginare Morata, Dybala e Ronaldo insieme: la squadra non riuscirebbe a sostenerli - almeno ad oggi - ed è anche inutile provarli. L'equilibrio è stato trovato con il 4-4-2 con Chiesa uomo reversibile.