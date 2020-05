La Gazzetta dello Sport: "Pjanic: accordo col Barça. La Juve vuole Arthur ma c'è Vidal"

Pjanic: accordo col Barça. La Juve in cambio ha chiesto Arthur ma rispunta Vidal" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina quest'oggi. Si infiamma il mercato in casa Juve e si rinsalda l'asse con il Barcellona. Il nodo è la contropartita: i catalani spingono per il cileno o Rakitic. Arthur, il preferito dei bianconeri, sarebbe valutato alla pari con Mire: si parla di 60 milioni per i due giocatori, sarebbe una plusvalenza per entrambi i club.