La Gazzetta dello Sport: "Playoff a rischio per il Frosinone"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si sofferma sulla sconfitta del Frosinone contro il Benevento, già da tempo promosso in Serie A, che mette a serio rischio i playoff dei laziali: "Playoff a rischio per il Frosinone". Malgrado la promozione in tasca la capolista non ha fatto regali e ha sbancato lo Stirpe. Brutta partita invece del Frosinone che soprattutto nel primo tempo ha ceduto di schianto agli avversari. La squadra di Nesta resta al quinto posto anche se deve guardarsi le spalle per difendere i playoff: il Chievo nono è a -3.