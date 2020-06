La Gazzetta dello Sport: "Playoff sì, la Lega se ne va?"

"Playoff sì, la Lega se ne va?", titola La Gazzetta dello Sport in taglio alto dedicato al responso del Consiglio Federale svoltosi ieri: se sarà sospensione si ricorrerà a playoff e playout. Ma non solo: resta anche l'ipotesi media ponderata, come piano C. Passa dunque la linea Gravina, con le società di Serie A che ora chiedono maggiore autonomia e pensano ad una Lega indipendente: un pensiero condiviso in larga parte da tutti i club della massima serie, sul modello della Premier League.