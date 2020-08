La Gazzetta dello Sport: “Plizzari-Di Gregorio, un’altra valigia per diventare grandi”

vedi letture

Spazio al mercato dei portieri in Serie B sulla Gazzetta dello Sport che titola: “Plizzari-Di Gregorio, un’altra valigia pre diventare grandi”. Il quotidiano poi continua: “Portieri revolution nell’estate 2020. Cambi di casacca, nuovi padroni dei pali di Serie B, squadre che rivedono gli assetti, volti e guantoni rinnovati in giro per la penisola. L’ultimo nome che cambia è relativo al neopromosso Monza di Berlusconi, dove è arrivato l’interista Michele Di Gregorio ingaggiato in prestito (fissato l’opzione per il riscatto e controriscatto). - si legge ancora - Numero 1 rinnovato anche sullo Stretto, alla Reggina, dove è approdato il milanista Alessandro Plizzari (l’anno scorso al Livorno), una promessa che vuole sbocciare definitivamente dopo la retrocessione con la maglia del Livorno”.