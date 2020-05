La Gazzetta dello Sport: "Pogba: Inter provaci"

"Pogba: Inter provaci", si legge in taglio basso su La Gazzetta dello Sport, dove trova spazio l'indiscrezione di mercato che vorrebbe l'Inter sulle tracce di Paul Pogba. Ed i grandi ex dell'Inter, da Altobelli a Ferri, passando per Bergomi e Serena, sono tutti sulla stessa lunghezza d'onda: sarebbe il colpo perfetto per i nerazzurri. "Conte è il tecnico giusto per lui", "Sarebbe un crack", le risposte degli ex nerazzurri. Il prezzo del centrocampista francese è in ribasso, ma lo stipendio resta alto.